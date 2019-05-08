، "الهلالي" يروي تجربته في خدمة الطائفين بالبيت الحرام.. 10 سنوات دون انقطاع ،

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أصبح العمل ضمن "شباب مكة في خدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام جزءًا من جدول الشاب حامد الهلالي اليومي خلال شهر رمضان المبارك منذ عشر سنوات متتالية، لم ينقطع فيها عن تقديم الخدمة لزوار بيت الله الحرام.
وقال الشاب حامد الهلالي في حديثه لـ"الخليج 365": أعمل في المسجد الحرام منذ عشر سنوات متتالية، لم أغب فيها عن الحرم المكي عشرة رمضانات، ضمن برنامج "شباب مكة في خدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام في خدمة الطائفين، الذي يختص بتطويف وتسعية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من المعتمرين مجانًا دون مقابل.
وأضاف: الهدف من تلك الخدمة هو كسب الدعاء من المعتمرين، ومساعدتهم.. وهي خدمات اعتاد عليها أبناء مكة منذ القِدَم خلال المواسم.
وتابع: بدأت بالالتحاق بهذه الخدمة عام 1430 عندما كنت طالبًا في الجامعة، ولم تمنعني الوظيفة التي حصلت عليها بعد تخرجي من مواصلة خدمة الطائفين؛ فخدمة ضيوف الرحمن شرف لا يوازيه شرف، ومساعدة ضيوف الرحمن والعمل في برنامج "شباب مكة" جزء من جدولي اليومي خلال شهر رمضان على مدى عشر سنوات.
مشيرًا إلى أن لذة وسعادة وبركة خدمة ضيوف الرحمن لا يعرفها إلا مَن مارس هذا العمل ميدانيًّا.
ووجَّه "الهلالي" رسالة لأقرانه من شباب مكة قائلاً: "رسالتي لشباب مكة في الميدان أنهم في خير عظيم، وعمل جليل، وينقلون صورة مشرفة ورائعة عن هذه البلاد الغالية التي تبذل الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن، والعمل على راحتهم؛ كي يؤدوا مناسكهم بكل يُسر وسهولة".
"الهلالي" يروي تجربته في خدمة الطائفين بالبيت الحرام.. 10 سنوات دون انقطاععبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-05-08
أصبح العمل ضمن "شباب مكة في خدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام جزءًا من جدول الشاب حامد الهلالي اليومي خلال شهر رمضان المبارك منذ عشر سنوات متتالية، لم ينقطع فيها عن تقديم الخدمة لزوار بيت الله الحرام.
وقال الشاب حامد الهلالي في حديثه لـ"الخليج 365": أعمل في المسجد الحرام منذ عشر سنوات متتالية، لم أغب فيها عن الحرم المكي عشرة رمضانات، ضمن برنامج "شباب مكة في خدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام في خدمة الطائفين، الذي يختص بتطويف وتسعية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من المعتمرين مجانًا دون مقابل.
وأضاف: الهدف من تلك الخدمة هو كسب الدعاء من المعتمرين، ومساعدتهم.. وهي خدمات اعتاد عليها أبناء مكة منذ القِدَم خلال المواسم.
وتابع: بدأت بالالتحاق بهذه الخدمة عام 1430 عندما كنت طالبًا في الجامعة، ولم تمنعني الوظيفة التي حصلت عليها بعد تخرجي من مواصلة خدمة الطائفين؛ فخدمة ضيوف الرحمن شرف لا يوازيه شرف، ومساعدة ضيوف الرحمن والعمل في برنامج "شباب مكة" جزء من جدولي اليومي خلال شهر رمضان على مدى عشر سنوات.
مشيرًا إلى أن لذة وسعادة وبركة خدمة ضيوف الرحمن لا يعرفها إلا مَن مارس هذا العمل ميدانيًّا.
ووجَّه "الهلالي" رسالة لأقرانه من شباب مكة قائلاً: "رسالتي لشباب مكة في الميدان أنهم في خير عظيم، وعمل جليل، وينقلون صورة مشرفة ورائعة عن هذه البلاد الغالية التي تبذل الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن، والعمل على راحتهم؛ كي يؤدوا مناسكهم بكل يُسر وسهولة".
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
12:31 AM
وجَّه رسائل للشباب: أنتم تنقلون صورة مشرفة عن هذه البلاد الغالية
أصبح العمل ضمن "شباب مكة في خدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام جزءًا من جدول الشاب حامد الهلالي اليومي خلال شهر رمضان المبارك منذ عشر سنوات متتالية، لم ينقطع فيها عن تقديم الخدمة لزوار بيت الله الحرام.
وقال الشاب حامد الهلالي في حديثه لـ"الخليج 365": أعمل في المسجد الحرام منذ عشر سنوات متتالية، لم أغب فيها عن الحرم المكي عشرة رمضانات، ضمن برنامج "شباب مكة في خدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام في خدمة الطائفين، الذي يختص بتطويف وتسعية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من المعتمرين مجانًا دون مقابل.
وأضاف: الهدف من تلك الخدمة هو كسب الدعاء من المعتمرين، ومساعدتهم.. وهي خدمات اعتاد عليها أبناء مكة منذ القِدَم خلال المواسم.
وتابع: بدأت بالالتحاق بهذه الخدمة عام 1430 عندما كنت طالبًا في الجامعة، ولم تمنعني الوظيفة التي حصلت عليها بعد تخرجي من مواصلة خدمة الطائفين؛ فخدمة ضيوف الرحمن شرف لا يوازيه شرف، ومساعدة ضيوف الرحمن والعمل في برنامج "شباب مكة" جزء من جدولي اليومي خلال شهر رمضان على مدى عشر سنوات.
مشيرًا إلى أن لذة وسعادة وبركة خدمة ضيوف الرحمن لا يعرفها إلا مَن مارس هذا العمل ميدانيًّا.
ووجَّه "الهلالي" رسالة لأقرانه من شباب مكة قائلاً: "رسالتي لشباب مكة في الميدان أنهم في خير عظيم، وعمل جليل، وينقلون صورة مشرفة ورائعة عن هذه البلاد الغالية التي تبذل الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن، والعمل على راحتهم؛ كي يؤدوا مناسكهم بكل يُسر وسهولة".
، "الهلالي" يروي تجربته في خدمة الطائفين بالبيت الحرام.. 10 سنوات دون انقطاع ،
المصدر : الخليج 365
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