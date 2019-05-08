، بعد الاستياء الواسع من شعار "صيف الباحة".. أمير المنطقة يوجّه بالتحقيق ،

محمد بن مسعود - الدمام - مغردون أكدوا أنه لا يتناسب مع حجم الاستعدادات وشككوا في آلية الاختيار

أعلنت إمارة الباحة أنه نظرًا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حيال شعار صيف الباحة وما أشير إلى أنه تم تجميعه من موقع (freepik ) مع تعديل للألوان عليه، فقد وجّه أمير المنطقة بتشكيل لجنة متخصصة للتحقق مما أثير حول هذا الأمر، مع حرص الإمارة على اختيار الأنسب والأمثل وبما يتوافق مع رضا أهالي وزوار منطقتنا.

وتفصيلاً، جاء ذلك بعدما أعلنت الإدارة العامة للمهرجانات بإمارة منطقة الباحة، يوم أمس الأول الاثنين عبر حسابها بـ "تويتر" عن التصميم الفائز من بين 150 مشاركًا بمسابقة تصميم شعار مهرجان صيف الباحة لهذا العام 1440هـ.

وأثار التصميم الفائز استياءً واسعًا وردودًا على تغريدة الإدارة، مؤكدين أن التصميم لا يتناسب مع حجم الاستعدادات للصيف ومكانة المنطقة السياحية، متسائلين عن آلية اختيار الشعار والتي شكك بعضهم بمحاباة الشعار الفائز.

وسارع العديد من المصممين بنشر تصاميمهم والتي شاركوا بها في المسابقة، مؤكدين أن الفارق كبير بين التصاميم المستبعدة والتصميم الذي تم اختياره بمميزات مجهولة.

وعلّق عبد الرحمن أبو رياح أحد أعضاء الهيئة الاستشارية بإمارة منطقة الباحة بالقول: "العام الماضي كان فيه شعار جميل بمعانٍ جميلة وتوقعنا أن يستمر كما هو مع تغيير التاريخ فقط ولكن تم تغييره يا ليت بقي كما هو ليكون علامة مميزة للباحة".

وطالب الكثير من المغردين إمارة المنطقة بإعادة النظر واختيار تصميم أكثر جودة ودقة.