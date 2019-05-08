، هيئة تطوير بوابة الدرعية تنظِّم فعاليات "ليالي الدرعية" الرمضانية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تفعيلاً لدورها الاجتماعي وضمن خططها التطويرية للمنطقة

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية اليوم انطلاق فعاليات "ليالي الدرعية" في رمضان، وهي مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية التي ستقام في حي البجيري بالدرعية التاريخية.

وترحب الهيئة بالزوار من مختلف الأعمار والخلفيات للاحتفاء بالشهر الفضيل في مهد انطلاق الدولة السعودية، وإتاحة الفرصة للزوار لاستكشاف تاريخ الدرعية العريق من خلال الفنون والحِرف التقليدية والتجارب التراثية.

وتُعتبر الدرعية منارة للثقافة والضيافة حيث تُخلق التجارب الجديدة، ومركزًا لتلاقي المجتمعات المجاورة، والتواصل فيما بينهم.

وستُقام فعاليات "ليالي الدرعية" في حي البجيري الثقافي، وتستمر طوال شهر رمضان المبارك، بدءًا من الساعة الـ9:30 مساء حتى الساعة الـ2 صباحًا.

وفور وصولهم إلى مدخل حي البجيري بالدرعية سيكون بمقدور الزوار الاطلاع على العناصر المعمارية التقليدية التي سيتم عرضها في فناء خاص، إلى جانب محاكاة تصاميم نجدية، تعود نشأتها إلى الدولة السعودية الأولى، وتُعتبر مكانًا مثاليًّا لالتقاط الصور التذكارية.

ويضم الفناء مجلسًا يتيح للزوار الاسترخاء بصحبة عوائلهم وأصحابهم، والاستمتاع بالألعاب والعروض الفنية وتجارب رواية الحكايات.

وستضم الفعاليات التي ستقام طوال الشهر الفضيل عروضًا لسرد القصص في خطوة تهدف إلى خلق أجواء، تعكس الثقافة والتراث السعودي.

وسيتمكن الزوار من الاستماع إلى مئات الحكايات، بما في ذلك قصص عن ملوك وأبطال الدرعية التي يرويها "راوي الدرعية". كما سيتمكن عشاق الأعمال الدرامية من الاستمتاع بتجربة "جمعة الحوش" في الهواء، حيث ستعرض أفلام من الزمن الجميل، ومسلسلات رمضانية شهيرة عبر شاشات ضخمة.

ولمحبي الألعاب التقليدية فقد تم تخصيص أنشطة، ستعيد لهم ذكريات الطفولة من خلال ألعاب مصنوعة يدويًّا، كان يلعب بها الأطفال من جميع الأعمار.

أما محبو الفنون والحِرف التقليدية فيمكنهم القيام بزرع النباتات، والرسم على الأواني، وحضور جلسات فن التخطيط المعدة خصيصًا للأطفال والبالغين.

ومن جانب آخر يمكن للزوار التعرف عن كثب على مهارات نسج السلال والنجارة التقليدية، بينما يعرض حرفيو الدرعية المحليون منتجاتهم المصنوعة يدويًّا.. وإضافة إلى ذلك يستطيع الزوار التجول في سوق الدرعية التقليدية حيث يقدم البائعون المحليون تشكيلة واسعة من الهدايا التذكارية المصنوعة يدويًّا، وغيرها من التذكارات التي ترمز إلى "ليالي الدرعية".