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زار سفير جمهورية صربيا لدى المملكة العربية السعودية "محمد حمدي يوسف سباهتش" مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، وكان في استقباله مدير المستشفى الدكتور عبدالله الوادعي، والمدير الطبي الدكتور محمد معيض، ورئيس قسم الأطفال الدكتور حاسن الغامدي، والدكتور علي الحكمي.
والتقى السفير الصربي الدكتور داليبور والدكتور داريو، اللذين يحملان الجنسية الصربية، وقام بالسلام عليهما، ودار خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية بين السفير ومدير المستشفى وباقي طاقم العمل بالمستشفى.
وقد عبّر السفير عن سعادته وانطباعه الجيد عما شاهده من حُسن الاستقبال، والإمكانيات الطبية التي وجدها بالمستشفى.
سفير صربيا يزور مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيطصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-08
زار سفير جمهورية صربيا لدى المملكة العربية السعودية "محمد حمدي يوسف سباهتش" مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، وكان في استقباله مدير المستشفى الدكتور عبدالله الوادعي، والمدير الطبي الدكتور محمد معيض، ورئيس قسم الأطفال الدكتور حاسن الغامدي، والدكتور علي الحكمي.
والتقى السفير الصربي الدكتور داليبور والدكتور داريو، اللذين يحملان الجنسية الصربية، وقام بالسلام عليهما، ودار خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية بين السفير ومدير المستشفى وباقي طاقم العمل بالمستشفى.
وقد عبّر السفير عن سعادته وانطباعه الجيد عما شاهده من حُسن الاستقبال، والإمكانيات الطبية التي وجدها بالمستشفى.
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
12:22 AM
تفقَّد أقسام المستشفى وأشاد بالتجهيزات الطبية
زار سفير جمهورية صربيا لدى المملكة العربية السعودية "محمد حمدي يوسف سباهتش" مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، وكان في استقباله مدير المستشفى الدكتور عبدالله الوادعي، والمدير الطبي الدكتور محمد معيض، ورئيس قسم الأطفال الدكتور حاسن الغامدي، والدكتور علي الحكمي.
والتقى السفير الصربي الدكتور داليبور والدكتور داريو، اللذين يحملان الجنسية الصربية، وقام بالسلام عليهما، ودار خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية بين السفير ومدير المستشفى وباقي طاقم العمل بالمستشفى.
وقد عبّر السفير عن سعادته وانطباعه الجيد عما شاهده من حُسن الاستقبال، والإمكانيات الطبية التي وجدها بالمستشفى.
، سفير صربيا يزور مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط ،
المصدر : الخليج 365
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