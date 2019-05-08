، الطائف.. "الميموني" يستعرض مشروع زيادة الوعي بأهمية القراءة ،

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ترأس سعد بن مقبل الميموني، محافظ الطائف، اليوم الثلاثاء الثاني من شهر رمضان المبارك الاجتماع السادس لمجلس التنمية المحلي، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بالمحافظة، بمشاركة العديد من رؤساء الدوائر الحكومية ذات العلاقة .
وقد بحث اللقاء العديد من المحاور المهمة التي أدرجت على جدول أعمال المجلس، وتم اتخاذ التوصيات اللازمة حيالها. عقب ذلك قدم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف عرضًا مرئيًّا عن مشروع التعليم المقترح حول زيادة الوعي بأهمية القراءة بين الطلاب والطالبات، وكذلك أفراد المجتمع.
فيما أشاد "الميموني" بتلك الجهود من أعضاء المجلس التي تبلورت في حزمة من التوصيات ذات الشأن التنموي، وتهتم بالإنسان وتنمية المكان، وأنها من أساسيات توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة -حفظه الله- وسمو نائبه في سبيل خدمة المواطن، والارتقاء بالعمل التنموي في هذه المحافظة الغالية.
الطائف.. "الميموني" يستعرض مشروع زيادة الوعي بأهمية القراءةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-08
ترأس سعد بن مقبل الميموني، محافظ الطائف، اليوم الثلاثاء الثاني من شهر رمضان المبارك الاجتماع السادس لمجلس التنمية المحلي، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بالمحافظة، بمشاركة العديد من رؤساء الدوائر الحكومية ذات العلاقة .
وقد بحث اللقاء العديد من المحاور المهمة التي أدرجت على جدول أعمال المجلس، وتم اتخاذ التوصيات اللازمة حيالها. عقب ذلك قدم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف عرضًا مرئيًّا عن مشروع التعليم المقترح حول زيادة الوعي بأهمية القراءة بين الطلاب والطالبات، وكذلك أفراد المجتمع.
فيما أشاد "الميموني" بتلك الجهود من أعضاء المجلس التي تبلورت في حزمة من التوصيات ذات الشأن التنموي، وتهتم بالإنسان وتنمية المكان، وأنها من أساسيات توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة -حفظه الله- وسمو نائبه في سبيل خدمة المواطن، والارتقاء بالعمل التنموي في هذه المحافظة الغالية.
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
12:14 AM
خلال ترؤسه اجتماع مجلس التنمية المحلي بالمحافظة
ترأس سعد بن مقبل الميموني، محافظ الطائف، اليوم الثلاثاء الثاني من شهر رمضان المبارك الاجتماع السادس لمجلس التنمية المحلي، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بالمحافظة، بمشاركة العديد من رؤساء الدوائر الحكومية ذات العلاقة .
وقد بحث اللقاء العديد من المحاور المهمة التي أدرجت على جدول أعمال المجلس، وتم اتخاذ التوصيات اللازمة حيالها. عقب ذلك قدم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف عرضًا مرئيًّا عن مشروع التعليم المقترح حول زيادة الوعي بأهمية القراءة بين الطلاب والطالبات، وكذلك أفراد المجتمع.
فيما أشاد "الميموني" بتلك الجهود من أعضاء المجلس التي تبلورت في حزمة من التوصيات ذات الشأن التنموي، وتهتم بالإنسان وتنمية المكان، وأنها من أساسيات توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة -حفظه الله- وسمو نائبه في سبيل خدمة المواطن، والارتقاء بالعمل التنموي في هذه المحافظة الغالية.
، الطائف.. "الميموني" يستعرض مشروع زيادة الوعي بأهمية القراءة ،
المصدر : الخليج 365
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