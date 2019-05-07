شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهلال الأحمر: زيادة أعداد المسعفين في مكة والمدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

كشف رئيس الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم، تغيير خط عمل الهلال الأحمر في الخدمات الإسعافية والطبية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأعلن في حديثه إلى "الخليج 365" زيادة أعداد العاملين من الهلال الأحمر السعودي ودعم منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بأعداد من الموظفين المسعفين من مناطق المملكة المختلفة.

وأضاف: موسم رمضان المبارك موسم كبير تتضافر فيه الجهود بشكل أكبر وخصوصا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولدينا استعدادات كبيرة في هاتين المنطقتين ولدينا تغيير في خطة العمل من حيث زيادة أعداد العاملين ودعمهم من مناطق المملكة المختلفة، إضافة إلى وجود أعداد كبيرة من المتطوعين والمتطوعات الذين يمارسون العمل في الحرمين ويقدمون خدمات الإسعافات الطبية لزوار الحرمين الشريفين والمملكة.