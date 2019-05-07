شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يستعرض مع قحاط الخطط الأمنية والمرورية خلال رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم (الثلاثاء)، مدير شرطة المنطقة اللواء قحاط بن محمد قحاط.

واستعرض مع اللواء قحاط سير العمل والخطط الأمنية خلال شهر رمضان المبارك، وآلية العمل وفقاً للأدوار والمهمات الأمنية المناطة بمراكز الشرط ودوريات الأمن وفرق المرور وقوة المهمات والواجبات الخاصة والأجهزة الأمنية الأخرى، في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

وأكد أمير المنطقة على تعزيز الوجود الأمني والميداني لتوفير الراحة والطمأنينة للمواطنين والمواطنات والمقيمين لأداء الشعائر في المساجد والجوامع بكل يسر وسهولة، وتكثيف الجهود في أوقات الذروة وأوقات السحر وتنظيم الحركة المرورية والحرص على تطبيق قواعد وأنظمة السلامة لمرتادي الطرق العامة والفرعية، داعياً الله أن يعين الجميع على صيام وقيام شهر رمضان المبارك.