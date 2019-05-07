«الخارجية» تفتتح مكتباً لخدمات التصاديق بتعليم جدة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) افتتح مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور اليوم (الثلاثاء)، مكتب وزارة الخارجية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة لخدمات التصاديق، بحضور مدير إدارة الاختبارات صادق النور، ومدير شؤون التصاديق بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة عبداللطيف العمري. افتتح مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور اليوم (الثلاثاء)، مكتب وزارة الخارجية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة لخدمات التصاديق، بحضور مدير إدارة الاختبارات صادق النور، ومدير شؤون التصاديق بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة عبداللطيف العمري. ويهدف المكتب لخدمة الراغبين في تصديق الوثائق التعليمية للمواطنين والمقيمين.



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