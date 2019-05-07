شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه»: تجهيز مليوني عبوة زمزم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكدت شركة المياه الوطنية المشغل الرئيسي لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم جاهزيتها لمواكبة الطلب المتزايد على مياه زمزم في شهر رمضان المبارك من خلال الاستعدادات المبكرة، ورفع الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج بالمشروع لتتواكب مع الزيادة المتوقعة في الطلب في ظل المشاريع العملاقة والتوسعات التي يحظى بها المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، كما تم تجهيز المستودع بمليوني عبوة، إضافة إلى استمرارية الإنتاج اليومي، إذ قدم المشروع في مقره الرئيسي بكدي خدماته لأكثر من 18 مليون مستفيد منذ إنشائه.

وأوضحت إدارة المشروع أن خطط الشركة الاستعدادية اعتمدت منذ وقت مبكر، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية اليومية لتفي بحاجة الراغبين من المياه المباركة، مؤكدةً رفع جميع طاقات التشغيل، والصيانة، والتنقية، والضخ، والتوزيع، وزيادة أعداد أفراد الأمن بالموقع، ومضاعفة عدد مقدمي الخدمة بنسبة 40%، إذ يتم تشغيل المشروع على مدار الساعة مع مراعاة أوقات الإفطار والسحور.

ولفتت إلى أن موظفي الاستعلامات يعملون على إرشاد المستفيدين وتوجيههم، والإجابة على جميع استفساراتهم المتعلقة بالخدمات، مشيرة إلى أنه تم تخصيص ناقل معتمد في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، لتمكين المعتمرين والزوار من الحصول على عبوات مياه زمزم المهيأة للشحن الجوي.