شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: إزالة 5 مصانع عشوائية للبلاستيك والزيوت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أزالت أمانة محافظة جدة، ممثلة في إدارة مراقبة أنشطة إعادة التدوير بالإدارة العامة للرقابة البيئية بمشاركة بلدية أبرق الرغامة الفرعية، أربعة مصانع عشوائية تمارس نشاط تدوير البلاستيك، ومصنعاً لإعادة تكرير الزيوت المستعملة من قبل عمالة مخالفة بمنطقة وادي مريخ شرق المحافظة.

وصادرت الأمانة خلال المداهمة 6 مكائن لفرم البلاستيك، و5 موازين حديدية وهناقر وإسطوانات غاز وهيدروجين، إذ تعمل هذه المواقع على ممارسة أنشطة صناعية بطرق غير نظامية ما يتسبب في آثار صحية وبيئية جراء تلك العمليات العشوائية في مواقع مخالفة.