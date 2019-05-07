شكرا لقرائتكم خبر عن 16 ألف حافظة زمزم لسقاية المصلين بالمسجد النبوي خلال رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي وإدارة السقيا التابعة للإدارة العامة لشؤون الخدمية متابعة تأمين وتخزين ومعالجة ماء زمزم عن طريق الحافظات والخزانات والمشربيات حيث يقدم للزوار والملصين سليماً ومبرداً داخل المسجد النبوي وسطحه وساحاته، إضافة إلى تأمين كاسات الشرب في جميع المواقع.

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وأوضح مدير إدارة السقيا يوسف بن قالط العوفي أن الإدارة تعمل على متابعة تحليل مياه زمزم بصفة دورية في مختبر الوكالة ومتابعة ما يخص تعبئة الحافظات بماء زمزم المبرد وغير المبرد وأماكن توزيعها ونظافتها ونظافة مواقعها ومتابعة موقع ماء زمزم السبيل في الساحة الغربية المخصص لتعبئة ماء زمزم للأفراد والمساجد والإشراف على نظافة العربات المخصصة لنقل حافظات زمزم مع متابعة التزام العاملين بالاشتراطات الصحية أثناء تعبئة الحافظات بمياه زمزم.

كما تعمل الإدارة على زيادة كمية ماء زمزم الواردة من مكة المكرمة لتصل إلى 300 طن في اليوم، وزيادة أعداد الحافظات لتصل إلى أكثر من 16000 حافظة ماء زمزم مبرد وغير مبرد، و10 حقائب محمولة لتسهيل وصول الماء لعدد من المواقع وزيادة نقاط التعبئة الفرعية داخل المسجد النبوي وسطحه وساحاته ليصل عدد نقاط التعبئة 12 نقطة، من أهمها نقطة باب مكة وتقع في الجهة الجنوبية وتتبع للخزان الشرقي وتسع نحو 200 حافظة في وقت واحد وتخدم التوسعة الشرقية وقسم النساء الشرقي، ونقطة باب الملك سعود رحمه الله الداخلي وتقع في وسط المسجد النبوي وتتسع لنحو 200 حافظة في وقت واحد وتخدم الحرم والتوسعة الأولى والتوسعة الغربية، ونقطة باب قباء وتقع في الجهة الجنوبية للتوسعة الغربية وتتبع للخزان الغربي وتسع ما يقارب 200 حافظة في وقت واحد وتخدم التوسعة الغربية وقسم النساء الغربي وساحات السلام، أما نقطة التعبئة 34 و8 في السطح وتقع في رواق السطح الشرقي ورواق السطح الغربي وتسع ما يقارب 500 حافظة في وقت واحد.

وتقوم إدارة السقيا بتهيئة المشربيات في عموم الساحات والتي يبلغ عددها 60 مشربية تحتوي كل مشربية من 12 إلى 21 صنبور وعدد 24 إلى 40 حامل كاسات، إضافة إلى تأمين كاسات الشرب والتي يصل عددها 1,600,000 كاسه في اليوم الواحد موزعة داخل المسجد النبوي وسطحه وساحاته.