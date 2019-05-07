شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: ضبط 4 أطنان أغذية منتهية ومخزنة بطريقة سيئة في جازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان) ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء من اللحوم والأسماك والزيوت والمعجنات والمخللات منتهية الصلاحية، ومخزّنة بطريقة سيئة في منشآت غذائية بجازان. ويأتي ذلك ضمن الحملة الرقابية خلال شهر رمضان التي تنفذها هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع أمانة منطقة جازان.



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