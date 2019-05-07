1400 مريض في قعطبة بالضالع يستفيدون من وجبات «سلمان للإغاثة» الرمضانية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الضالع) استفاد 1400 مريض ومرافق في مستشفيات مديرية قعطبة بالضالع من وجبات الإفطار الجاهزة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. استفاد 1400 مريض ومرافق في مستشفيات مديرية قعطبة بالضالع من وجبات الإفطار الجاهزة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ويأتي التوزيع ضمن الجهود التي تقدمها المملكة لليمن الشقيق في مختلف المجالات ومنها مشروع توزيع السلال الغذائية ووجبات إفطار الصائم خلال شهر رمضان.



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