شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يواصل توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في لحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لحج) واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الثلاثاء) توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في مديرية الحوطة بمحافظة لحج اليمنية، حيث جرى توزيع 1428 وجبة، استهدفت النازحين وعابري السبيل وذوي الاحتياجات الخاصة. واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الثلاثاء) توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في مديرية الحوطة بمحافظة لحج اليمنية، حيث جرى توزيع 1428 وجبة، استهدفت النازحين وعابري السبيل وذوي الاحتياجات الخاصة. ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة لليمن الشقيق من خلال المركز ومنها مشروع توزيع السلال الغذائية ووجبات إفطار الصائم خلال شهر رمضان.



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