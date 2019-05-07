شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 200 سلة غذائية في جزيرة ميون التابعة لتعز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الاثنين) 200 سلة غذائية على 1200 مستفيد في جزيرة ميون بمحافظة تعز. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الاثنين) 200 سلة غذائية على 1200 مستفيد في جزيرة ميون بمحافظة تعز. ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة من خلال المركز لتوفير الأمن الغذائي لأبناء الشعب اليمني.



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