تخصيص مسار الكتروني للمعتمرين القطريين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خصصت وزارة الحج والعمرة مسارا الكترونيا للقطريين والمقيمين في قطر الراغبين في أداء مناسك العمرة، على أن يكون وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي امتدادا للجهود التي تبذلها السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وانطلاقا من مبادئها الراسخة بتسهيل وصول المسلمين من أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، مبينة أن تسجيل القطريين يكون عبر الرابط الالكتروني https://qatariu.haj.gov.sa، والمقيمين في بوابة «مقام» عبر الرابط https://eservices.haj.gov.sa/eservices3 ، واتباع الخطوات الموضحة في الموقع الالكتروني.

وأكدت أن الخدمات والتسهيلات كافة التي توفرها السعودية لضيوف الرحمن تأتي بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، تجسد الدور الريادي الذي شرف الله به السعودية في رعاية الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم ومن مختلف أنحاء العالم.