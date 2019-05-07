لجنة الإفراج المشروط تبت اليوم في قضية حميدان التركي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

تعقد اليوم جلسة الإفراج المشروط للسجين السعودي ⁧في السجون الأمريكية ‫حميدان التركي‬⁩، والتي تتضمن خيارات قضائية أمام لجنة الإفراج المشروط، إما بقبول طلب الإفراج، أو رفض الطلب وإعادة النظر بعد مدة محددة أو رفض الطلب نهائيا واستكمال مدة المحكومية كاملة، وذلك بحسب ما أوضحه نجل السجين تركي التركي.

وقالت ابنته نورة في تويتر "منعنا من حضور جلسة الإفراج لوالدي"، مشيرة إلى أنه سبق زيارة والدها قبل الجلسة بيومين، وأنه لم يكن في كامل طاقته التي اعتادوا عليها في الزيارات السابقة، وكان يعاني من الإرهاق الواضح من خلال حديثه.

يذكر أن التركي وجهت له 12 تهمة تتعلق بإساءة معاملة خادمته الإندونيسية، وبرغم تبرئته من 12 تهمة، وجميع التهم المتعلقة بالاختطاف، فإن الحكم ما زال صادما بسجنه مدى الحياة.