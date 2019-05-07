السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة
تعقد اليوم جلسة الإفراج المشروط للسجين السعودي في السجون الأمريكية حميدان التركي، والتي تتضمن خيارات قضائية أمام لجنة الإفراج المشروط، إما بقبول طلب الإفراج، أو رفض الطلب وإعادة النظر بعد مدة محددة أو رفض الطلب نهائيا واستكمال مدة المحكومية كاملة، وذلك بحسب ما أوضحه نجل السجين تركي التركي.
وقالت ابنته نورة في تويتر "منعنا من حضور جلسة الإفراج لوالدي"، مشيرة إلى أنه سبق زيارة والدها قبل الجلسة بيومين، وأنه لم يكن في كامل طاقته التي اعتادوا عليها في الزيارات السابقة، وكان يعاني من الإرهاق الواضح من خلال حديثه.
يذكر أن التركي وجهت له 12 تهمة تتعلق بإساءة معاملة خادمته الإندونيسية، وبرغم تبرئته من 12 تهمة، وجميع التهم المتعلقة بالاختطاف، فإن الحكم ما زال صادما بسجنه مدى الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الإفراج المشروط تبت اليوم في قضية حميدان التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.