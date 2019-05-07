132 ترخيصا للعروض الحية في المطاعم والمقاهي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

تجاوز عدد تراخيص العروض الحية في المطاعم والمقاهي 132 ترخيصا في الرياض وجدة والخبر والدمام، وذلك منذ إعلان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن فتح الترخيص قبل 3 أشهر.

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وأقامت الهيئة ورشة عمل بعنوان «رخصة العروض الحية في المطاعم والمقاهي»، في خطوة لاستثمار الأفكار والمرئيات الداعمة لنجاح تجربة الترفيه في العروض الحية في المطاعم والمقاهي، في سبيل الوصول إلى تطلعات القطاع وتحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية من خلال إشراك القطاع الخاص والمهتمين والأطراف ذات العلاقة في صياغة الملامح التنظيمية للقطاع.

وأوضح المدير التنفيذي للعمليات في الهيئة سلطان الفقير أن الهيئة تسعى إلى تطوير برنامج العروض الحية، والحرص على مواجهة كل التحديات التي يواجهها الجميع والتعامل معها، مؤكدا أن الهيئة تتعاون باحترافية ومستويات عالية من التكامل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتسهيل كل الإجراءات لطالبي الرخص وتحفيز النشاط.

وأشار إلى أن «الهيئة» تعمل على تحديد جميع الإجراءات اللازمة للعروض الحية في المطاعم والمقاهي، مؤكدا حرص الهيئة على وضع التنظيمات المثلى التي تدعم سهولة إصدار التراخيص للنشاطات الترفيهية في المطاعم والمقاهي، بموازاة وضع الأطر القانونية الهادفة لخلق بيئة منظمة ومشجعة لإقامة هذه الأنشطة، آخذة بالاعتبار اهتمامات وتطلعات جميع الأطراف، لافتا إلى أن هذه اللقاءات تساعد الهيئة على التعرف عن كثب على اهتمامات أصحاب المطاعم والمقاهي، مما يساعد بشكل أفضل على تطوير الإجراءات التي تلبي خططها وأهدافها الاستراتيجية.