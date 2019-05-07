وقف جامعة جدة يوفر الرعاية للطلاب النابغين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تدشن جامعة جدة الاثنين المقبل وقف الجامعة العلمي والطبي، والذي يسهم في تقديم خدمات شرعية ونظامية وإدارية ومالية وتقنية عدة، ولتحقيق أهداف عدة منها توفير الرعاية للطلاب الموهوبين والنابغين وتنمية قدراتهم واستقطابهم.

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وأوضح عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للوقف العلمي الطبي بجامعة جدة الدكتور أحمد الشيخ، أن المشروع بدأ أعماله في محرم 1439هـ، والذي يهدف إلى تمويل البحث العلمي والطبي ودعم المراكز البحثية داخل وخارج الجامعة، وبناء الشراكات الداعمة لأهداف الأوقاف، إلى جانب تقديم المعونات لذوي الاحتياجات من طلاب الجامعة، وتوفير الفرص الاستثمارية المشجعة لتأهيله وتنمية أعماله ومشروعاته.

وبين أن هناك خمسة موارد رئيسة يعتمد عليها الوقف، تتمثل في أصول الوقف من الأصول والاستثمارات والأملاك من الأراضي والمراكز التجارية والأسهم وغيرها، ومن لجنة المنح التي تحدد أولويات الصرف، ومن المسوقين للفرص الاستثمارية، والمستشارين المتخصصين، والعلاقات والوجهاء التي تسير للوقف الوصول للمستثمرين والمتبرعين والشركاء.

وأشار إلى أن الوقف العلمي الطبي بجامعة جدة سيتضمن أربعة مسارات رئيسة، تشمل العلمي والاجتماعي والإبداعي والطبي، وفي كل فرع عدد من المسارات الفرعية التي تخدم أهداف الوقف.