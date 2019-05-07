بدء القبول في برامج الدراسات العليا بجامعة الأمير سطام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الخرج

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج من اليوم وحتى 13 رمضان استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير للفصل الأول من العام الجامعي المقبل.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور عبدالعزيز السعيدان، أن عملية القبول في البرامج الكترونية وفق شروط القبول المحددة من قبل الأقسام المختصة بكليات الجامعة، في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بالجامعة.