البحرين: اتصال رئيس الوزراء بقطر لا يمثل موقفنا الرسمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد بيان صادر عن ديوان رئيس الوزراء البحريني أن الاتصال الذي جرى بين رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تركز فحواه على البعد الاجتماعي بتبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك فقط، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين أمس.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني، محمد المطوع «إن الاتصال لا يمثل الموقف الرسمي لمملكة البحرين، ولا يؤثر على التزامها مع شقيقاتها السعودية والإمارات ومصر حول تنفيذ دولة قطر بما التزمت به في اتفاقية 2013 و 2014 وما تبعها من مطالب عادلة».

وكانت وكالة الأنباء القطرية ذكرت أن أمير دولة قطر تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء البحرين هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.