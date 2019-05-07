محمد بن مسعود - الدمام - أنهى الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول للتايكوندو آخر استعداداتهم قبل انطلاق منافسات بطولة العالم التي ستنطلق في مدينة مانشستر الإنجليزية 15 مايو الجاري وتستمر لمدة 5 أيام.

ويرأس الوفد السعودي للبطولة عضو مجلس الإدارة العقيد فهد بن علي الصعيري، وتضم الإداري محمد الشهري، واختصاصي علاج طبيعي عبدالرحمن الشراري، وأيضًا المدربان الوطنيان محمد القحطاني وفهد الدويسان، و5 لاعبين هم عبدالإله عسيري، علي عسيري، حمد المبروك، علي المبروك، عبدالله القرني، وعلى صعيد منتخب الإناث دنيا أبو طالب، وأبرار بخاري.

من جانب آخر أوضح رئيس لجنة المنتخبات باتحاد التايكوندو محمد علي الحبابي أن معسكر أبها والمنافسات الداخلية التي خاضها اللاعبون والمشاركات الخارجية السابقة فضلاً عن التجهيز الذي ستُقام في مدينة مانشستر قبل انطلاق البطولة أبرز الاستعدادات لهذا الحدث الكبير، مؤكدًا أن التطلعات كبيرة لتحقيق أفضل النتائج ومعانقة الذهب.

يُذكر أن الاتحاد العالمي للتايكوندو يعقد خلال فترة منافسات البطولة اجتماعات الجمعية العمومية وسيمثل السعودية فيها رئيس مجلس إدارة الاتحاد العميد ركن شداد بن طالع العمري، ونائبه أبوبكر عبداللطيف كردي.



"أخضر التايكوندو" ينهي تحضيراته لبطولة العالم في "مانشستر" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-07 أنهى الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول للتايكوندو آخر استعداداتهم قبل انطلاق منافسات بطولة العالم التي ستنطلق في مدينة مانشستر الإنجليزية 15 مايو الجاري وتستمر لمدة 5 أيام.

ويرأس الوفد السعودي للبطولة عضو مجلس الإدارة العقيد فهد بن علي الصعيري، وتضم الإداري محمد الشهري، واختصاصي علاج طبيعي عبدالرحمن الشراري، وأيضًا المدربان الوطنيان محمد القحطاني وفهد الدويسان، و5 لاعبين هم عبدالإله عسيري، علي عسيري، حمد المبروك، علي المبروك، عبدالله القرني، وعلى صعيد منتخب الإناث دنيا أبو طالب، وأبرار بخاري.

من جانب آخر أوضح رئيس لجنة المنتخبات باتحاد التايكوندو محمد علي الحبابي أن معسكر أبها والمنافسات الداخلية التي خاضها اللاعبون والمشاركات الخارجية السابقة فضلاً عن التجهيز الذي ستُقام في مدينة مانشستر قبل انطلاق البطولة أبرز الاستعدادات لهذا الحدث الكبير، مؤكدًا أن التطلعات كبيرة لتحقيق أفضل النتائج ومعانقة الذهب.

يُذكر أن الاتحاد العالمي للتايكوندو يعقد خلال فترة منافسات البطولة اجتماعات الجمعية العمومية وسيمثل السعودية فيها رئيس مجلس إدارة الاتحاد العميد ركن شداد بن طالع العمري، ونائبه أبوبكر عبداللطيف كردي.

07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440 11:51 PM Advertisements A A A





0 مشاركة أنهى الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول للتايكوندو آخر استعداداتهم قبل انطلاق منافسات بطولة العالم التي ستنطلق في مدينة مانشستر الإنجليزية 15 مايو الجاري وتستمر لمدة 5 أيام.

ويرأس الوفد السعودي للبطولة عضو مجلس الإدارة العقيد فهد بن علي الصعيري، وتضم الإداري محمد الشهري، واختصاصي علاج طبيعي عبدالرحمن الشراري، وأيضًا المدربان الوطنيان محمد القحطاني وفهد الدويسان، و5 لاعبين هم عبدالإله عسيري، علي عسيري، حمد المبروك، علي المبروك، عبدالله القرني، وعلى صعيد منتخب الإناث دنيا أبو طالب، وأبرار بخاري.

من جانب آخر أوضح رئيس لجنة المنتخبات باتحاد التايكوندو محمد علي الحبابي أن معسكر أبها والمنافسات الداخلية التي خاضها اللاعبون والمشاركات الخارجية السابقة فضلاً عن التجهيز الذي ستُقام في مدينة مانشستر قبل انطلاق البطولة أبرز الاستعدادات لهذا الحدث الكبير، مؤكدًا أن التطلعات كبيرة لتحقيق أفضل النتائج ومعانقة الذهب.

يُذكر أن الاتحاد العالمي للتايكوندو يعقد خلال فترة منافسات البطولة اجتماعات الجمعية العمومية وسيمثل السعودية فيها رئيس مجلس إدارة الاتحاد العميد ركن شداد بن طالع العمري، ونائبه أبوبكر عبداللطيف كردي.



، "أخضر التايكوندو" ينهي تحضيراته لبطولة العالم في "مانشستر" ،

المصدر : الخليج 365

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