، "داكو" و"الجمارك" تبدآن التشغيل التجريبي لنظام فسح الأمتعة بمطار الدمام ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الزاكان": وفقًا لأفضل المعايير العالمية من خلال شبكة متكاملة للفحص بالأشعة السينية والكاميرات

أعلنت شركة مطارات الدمام (داكو) بدء التشغيل التجريبي لنظام التفتيش الجمركي وتحديد الهوية بنظام (RFID) في صالة الوصول الدولية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، بالشراكة مع جمرك مطار الملك فهد الدولي.

وأوضح تركي بن عبدالله الجعويني، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام "داكو"، أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجُّه شركة داكو لتسهيل تجربة المسافرين في مطار الملك فهد الدولي، وتوظيف الحلول الذكية لخدمتهم. مبينًا أن هذا المشروع سيسهم في تقليل الوقت المستغرق لإنهاء إجراءات القدوم الدولي من خلال نظام المسارات؛ إذ يمكن للمسافر العبور المباشر من خلال المسارات الخضراء بعد الحصول على الأمتعة، والخروج مباشرة من منطقة العفش دون الحاجة إلى المرور الإلزامي عبر أجهزة التفتيش الجمركي، بينما سيتم تخصيص المسارات الحمراء للمسافرين الذين يحملون أمتعة تتطلب فسحها عن طريق النظام الجمركي.

وأشاد بالدور المهم الذي قامت به الجمارك السعودية -ممثلة في جمرك مطار الملك فهد الدولي- عن طريق إسهامها الفاعل في الإشراف على هذا المشروع، إضافة إلى جميع الجهات ذات العلاقة في المطار، التي ستنعكس جهودها بشكل إيجابي على تميُّز تجربة السفر في المطار الذي يعتبر إحدى الواجهات الحضارية للمملكة.

من جهته، أفاد المدير العام لجمرك مطار الملك فهد الدولي يوسف بن إبراهيم الزاكان بأن إطلاق نظام فسح الأمتعة يمثل خطوة مهمة في تطوير الإجراءات الجمركية بمطار الملك فهد الدولي، التي تجمع بين دقة تطبيق السياسات الأمنية، وسلاسة حركة المسافرين في الوقت نفسه.

وأشار إلى أن النظام الجديد سيكون وفقًا لأفضل المعايير العالمية من خلال شبكة متكاملة، تشمل فحص الأمتعة بالأشعة السينية وكاميرات المراقبة لمتابعة سير الحقائب حتى إنهاء جميع الإجراءات الجمركية.

الجدير بالذكر أن شركة داكو منذ إطلاقها ركزت على تطوير إجراءات السفر بالمطار، الذي حصل على المرتبة الثانية ضمن فئة أفضل المطارات المتوسطة على مستوى العالم في الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول لعام 2018م، وذلك وفقًا للتقرير الصادر من موقع OAG المتخصص في تقييم المطارات وشركات الطيران.