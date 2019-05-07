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قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة المغرب عبدالله بن سعد الغريري، اليوم، بزيارة رئيس مجلس المستشارين عبدالحكيم بن شماس، وذلك في مكتبه بالرباط.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم تطلعات البلدين.
سفير خادم الحرمين لدى المغرب يلتقي رئيس مجلس المستشارينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-07
قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة المغرب عبدالله بن سعد الغريري، اليوم، بزيارة رئيس مجلس المستشارين عبدالحكيم بن شماس، وذلك في مكتبه بالرباط.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم تطلعات البلدين.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
10:34 PM
جرى استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كل المجالات
قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة المغرب عبدالله بن سعد الغريري، اليوم، بزيارة رئيس مجلس المستشارين عبدالحكيم بن شماس، وذلك في مكتبه بالرباط.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم تطلعات البلدين.
، سفير خادم الحرمين لدى المغرب يلتقي رئيس مجلس المستشارين ،
المصدر : الخليج 365
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