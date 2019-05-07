، "‏بلدي ينبع" يضبط مبنًى مخالفًا إنشائيًّا ويغلق مطبخين ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال جولات تفتيشية نفذتها الفرق الرقابية بعدة مناطق

ضبطت بلدية محافظة ينبع مبنًى مخالفًا إنشائيًّا بأحد الشوارع التجارية، وأغلقت مطبخين بسبب تحويلهما إلى منطقة للذبح بما يخالف الاشتراطات الصحية، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهم.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365" فإنه أثناء جولة المراقبين اليومية المجدولة على الطرق التجارية، جرى ضبط مبنى مخالف على شارع تجاري، بالبناء بالارتداد الأمامي المخصص لمواقف السيارات؛ كون استخدام الموقع تجاريًّا.

وإشارة إلى متابعة الموقع من قبل المختصين بالبلدية، فقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بإلزام صاحب المبنى بإزالة الأجزاء المخالفة بالموقع.

كما حرصت البلدية بتطبيق أنظمة البناء على كل المباني والمنشآت بنطاق عمل البلدية وتطبيق التراخيص بكل أنواعها؛ حرصًا منها على إجراءات سلامة المباني إنشائيًّا بالمقام الأول، وعدم السماح بمخالفة التراخيص الممنوحة للمواطنين.

يُذكر أن البلدية لديها برنامج عمل لضبط المخالفات الإنشائية، وتم إشعار المواقع المخالفة بمراجعي البلدية ليتم تصحيح أوضاع المواقع المخالفة لأنظمة البناء المعتمدة ببلدية ينبع.