، موثق حادثة طعن طريق الساحل بمكة يكشف التفاصيل: طلقتان وعبارة "والله لأذبحكم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال لـ"الخليج 365": توجهت إلى مركبتي وأبلغت الجهات الأمنية ووثقت الحدث بكاميرا جوالي

كشف مصور مقطع ( اعتداء شابين على آخر بطريق الساحل بمكة المكرمة ) لـ " الخليج 365 " تفاصيل مصادفته للحادثة واضطراره للتوثيق بعد فشله مع المتواجدين في فضّ النزاع وإطلاق أحد الشبان طلقتين تحذيريتين للمتواجدين بعدم الاقتراب وهو ما دعاه للعودة لمركبته برفقة عائلته ثم توثيق العراك وإبلاغ الجهات الأمنية، تلاها تقديم الإسعافات الأولية للمصاب فمن حسن الحظ أنه طبيب.

وقال لـ " الخليج 365 " شاهد العيان وهو طبيب بأحد المستشفيات المعروفة ": أثناء مروري برفقة عائلتي قبل عصر السابع والعشرين من شعبان من طريق الساحل القديم وقريباً من القرية الخضراء شاهدنا العراك، وعند اقترابي منه بالإضافة لمجموعة من المارة كان قائد المركبة يهدد بقوله ( والله لأذبحكم كلكم ) ثم أطلق طلقتين تحذيريتين من سلاحه الكلاشنكوف.

وأضاف :توجهت إلى مركبتي وأبلغت الجهات الأمنية ووثقت الحدث بكاميرا جوالي ولَم أتوقع انتشار المقطع بهذا الشكل الكبير، وفِي لحظات بسيطة غادر الشابان الموقع فترجلت من مركبتي لتقديم الإسعافات الأولية للمصاب والذي ظهر مبدئياً بطعنتين نافذتين، فأغلقت المنطقة التي كانت تنزف وبحضور الفرقة الأمنية أطلعتهم على مقطع الفيديو وأرسلته على جوال أحد رجال الأمن ثم غادرت الموقع، وشاهدت الإسعافات على طريقي متجهة للموقع.

فيما علمت " الخليج 365 " أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الشابين وتم نقل المصاب لمستشفى النور التخصصي.