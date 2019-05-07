، "جوخدار" يقف على جاهزية الخدمات الطبية للمعتمرين والزوار بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناقش سير العمل وفق الخطة الموضوعة لخدمة المرضى والمراجعين

نفذ وكيل وزارة الصحة للصحة العامة ورئيس لجان الحج والعمرة التحضيرية الدكتور هاني جوخدار اليوم جولة تفقدية للمستشفيات والمراكز الصحية بمكة المكرمة للوقوف على جاهزية المرافق الصحية في مكة والمنطقة المركزية بالحرم.

وقالت صحة مكة المكرمة إنه رافق وكيل الوزارة في جولته كل من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، ومدير عام إدارة الحج والعمرة بوزارة الصحة ومساعده للصحة العامة الدكتور سري عسيري، ومساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور حاتم خوقير، ومساعد المدير العام للشؤون الهندسية والمشاريع المهندس خالد الثبيتي، ومدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية حمد العتيبي.

شملت الجولة زيارة لمستشفى النور التخصصي، حيث كان في استقبالهم مدير المستشفى الدكتور فواز الجهني، حيث تجولوا في أقسام الطوارئ وغرف العزل وأقسام العناية المركزة، واطلعوا على المشاريع التطويرية والتحسينية.

وبعدها انتقلوا إلى مستشفى أجياد للطوارئ حيث استقبلهم مدير المستشفى الدكتور تركي السليماني وزاروا أقسام العناية المركزة، وأقسام الطوارئ والفرز البصري، ومن ثم زاروا المراكز الصحية المتواجدة بالحرم المكي الشريف.

إثر ذلك عقدوا اجتماعاً بمكتب المدير العام بالمديرية ناقش سير العمل وفق الخطة الموضوعة لخدمة المرضى والمراجعين من أهالي مكة المكرمة والمعتمرين والزوار في شهر رمضان المبارك.