قُبيل الحكم المرتقب.. منع ابنتيْ حميدان التركي من حضور جلسة الإفراج المشروط

كشف “تركي”، ابن السجين السعودي في أمريكا حميدان التركي أنه تم منع ابنتيْه من حضور جلسة الإفراج المشروط، والتي ستُعقد اليوم عند الساعة الثالثة بتوقيت المملكة.

وقال مغردًا من خلال صفحته على “تويتر”: للأسف تم منع نورة وأروى من حضور جلسة الإفراج المشروط لوالديْ حميدان.

وتعقد المحكمة، اليوم الثلاثاء، الموافق 7 مايو 2019 جلسةً جديدةً للمعتقل في السجون الأمريكية حميدان التركي أمام لجنة الإفراج المشروط.

وقال تركي حميدان التركي: إن لجنة الإفراج المشروط، ستنظر في أمر والده، وتتخذ قرارًا من 3؛ إما قبول طلب الإفراج أو رفض الطلب وإعادة النظر بعد مدة محددة، والخيار الثالث هو رفض الطلب نهائيًّا.

وكان القضاء الأمريكي قد رفض، العام الماضي، الإفراج المشروط عن الأكاديمي السعودي حميدان التركي؛ على أن تتم إعادة اللجنة خلال العام الجاري.

وسبق أن أحبط مسؤولون سابقون في مكتب التحقيقات الفيدرالية عام 2013، نقل “التركي” لإكمال محكوميته في السعودية؛ من خلال تقديم ادعاءات كاذبة بتورطه في جريمة قتل رئيس إدارة الإصلاح في سجن كولورادو “توم كليمنتس”، واتضح عدم صحة تلك الادعاءات الملفقة.