بالصور.. أمانة الطائف تستعيد أرضًا حكومية مُستولى عليها بمركز الشفا السياحي

أزالت الإحداثات القائمة
استعادت أمانة الطائف ممثلة في بلدية الشفا الفرعية، اليوم الثلاثاء، أرضًا حكومية بيضاء أقام عليها محدث سورًا حجريًا بهدف الاستيلاء عليها، بمنطقة حرجل بمركز الشفا السياحي.
وأضافت أمانة الطائف أن المعتدي على الأرض قام بتنظيف الموقع وإزالة الأشجار الطبيعية، وقد رصدت الفرق الرقابية التعدي في مراحله الأولى، وجرى التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية ورخصة نظامية تخول المحدث لتنفيذ هذه الأعمال، وتم على الفور التعامل مع التعدي وإزالة كل الإنشاءات.
وحذرت الأمانة كل من تسول له نفسه الاستيلاء على الأراضي الحكومية، بأنه سيتعرض للعقوبات النظامية، مشيرة إلى أن فرق الرقابة الميدانية تعمل على مدار الساعة لضبط التعديات والإحداثات غير النظامية، كما تعمل آليات الأمانة في عدد من المواقع على معالجة التعديات بالإزالة الفورية، مع وضع المواقع المحدثة تحت الرقابة اليومية المباشرة لضمان عدم عودة المحدث إلى الأراضي مرة أخرى.
وأشارت أمانة الطائف، إلى أن مراقبي الفروع ينفذون برنامجًا موسميًا مكثفًا لمراقبة التعديات خلال شهر رمضان المبارك والعيدين وإجازة الصيف لمنع استغلال الإجازات والمواسم السياحية في بروز التعديات العشوائية.
من جهة أخرى، أعلنت أمانة الطائف أنها دعمت جسر خالد بن الوليد برصيف للمشاة، كما أزالت الجزيرة الوسطية تسهيلًا لحركة المشاة والمركبات.
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