أمطار رعدية وأتربة مثارة على معظم مناطق المملكة.. الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأربعاء، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وقالت هيئة الأرصاد إن الحالة الممطرة تشمل مناطق: الرياض، القصيم، حائل، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن والقيصومة)، وكذلك على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من تلك المرتفعات.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن السماء ستكون غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة، تُصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على: تبوك، والحدود الشمالية والجوف.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-48 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

Advertisements

وكان الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، توقع- عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- هطول أمطار مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض، وما بين الجوف والشمالية وغرب الشرقية، قد تدخل مناطق أخرى، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة.

بينما توقع خبير الأرصاد حسن كراني- عبر حسابه بموقع تويتر- وجود فرصة لهطول أمطار على الشمال، والمصايف وشرقها، والجنوبية الغربية، وأجزاء من الغرب والوسط.

كما توقع أن يميل الطقس للاعتدال على الشمال ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل، يصحب ذلك تحول محور الكتلة الحارة للوسط والشرق، وكلما اتجهنا جنوبًا، مع نشاط للرياح على الشمال، والوسط، والغرب.

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة، غدًا الأربعاء كالتالي: