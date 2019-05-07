«الإنذار المبكر» ينبّه سكان 3 مناطق من طقس الساعات المقبلة

وجَّه جهاز الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا؛ باستمرار هطول أمطار رعدية، ورؤية معدومة على مناطق «الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة»، خلال الساعات المقبلة.

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة الممطرة تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم على «الدوادمي وعصيم والنبوان»، والأجزاء المجاورة لها بمنطقة الرياض، وعلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة، وكذلك على «عشيرة والطائف والهدى والشفا السيل»، والأجزاء المجاورة لها بمنطقة مكة المكرمة.

وحذّرت هيئة الأرصاد، في وقت سابق اليوم، من هطول أمطار رعدية ممطرة، مع نشاط في الرياح السطحية على منطقة الباحة؛ حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة، إنّ هذه الحالة الجوية؛ تشمل مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي والعقيق والمندق والأجزاء المجاورة، فيما دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين، إلى عدم المجازفة والنزول في بطون الأودية، ومواقع تجمع المياه.

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في سياق متصل، نبَّهت هيئة الأرصاد لهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان، وشمل التنبيه محافظات الريث وهروب والعارضة، والخوبة والأجزاء المجاورة؛ حتى العاشرة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبًا لأي مكروه، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات؛ حرصًا على سلامتهم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد توقعت في تقريرها لطقس اليوم الثلاثاء، استمرار فرصة هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن مناطق «الجوف، والحدود الشمالية، والرياض، والقصيم، وحائل، والشرقية»، وكذلك مرتفعات «جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة» تتأثر بهطول الأمطار الرعدية، المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل «مكة المكرمة» أعلى درجات الحرارة وتصل إلى 44 درجة، فيما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب «أبها» بـ16 درجة.