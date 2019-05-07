بالصور.. 32 متطوعًا ومتطوعة يشاركون في مبادرة لدعم السياحة البيئية بالطائف

نفَّذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالتعاون مع شركائها من الجهات المختصة وأفراد المجتمع المحلي، اليوم الثلاثاء، مبادرة «لا تترك أثر» في مركز الشفا السياحي بمحافظة الطائف.

وشارك في المبادرة 32 متطوعًا ومتطوعة، ضمن سعي الهيئة لدعم السياحة البيئية وتنميتها، مع حث السيّاح على اتباع السلوكيات الإيجابية الداعمة؛ للحفاظ على البيئة المميزة والطبيعة الخلابة بالمركز والقرى التابعة، وكذلك الحد من الممارسات السلبية، التي تضر البيئة من خلال توعية المتنزهين؛ للحفاظ على المقومات الطبيعية للوصول لتنمية سياحية مسؤولة.

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وانطلق المشاركون والمشاركات في الحملة من قصر شبرا التاريخي، في جولة على المواقع السياحية، التي تشتهر بها الطائف، وتم تنظيم المبادرة بالشفا بالتنسيق مع أمانة الطائف، وسط تفاعل من الزوّار والمتنزهين، وجرى تنظيف الآثار التي تركها بعض المتنزهين؛ لتعزيز مفهوم الحفاظ على بيئة نظيفة، وحماية المتنزهات الطبيعية التي تتميز بها بلادنا الغالية، وتنمية مهارات وثقافة الاستمتاع بالرحلات البيئية بين الزوّار؛ دون ترك أثر سلبي بالمواقع السياحية حتى يستفيد المجتمع من هذه الوجهات.

من جانبه، قال مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف محمد البقمي، إن الهيئة نفَّذت خلال الفترة الماضية، عددًا من البرامج والفعاليات التوعوية، ضمن مبادرة «لا تترك أثر» بمواقع متفرقة من محافظة الطائف؛ لتعريف السائح بالمبادئ والمهارات المطلوبة أثناء وجوده في البيئات الطبيعية، لضمان رحلة ممتعة ومنظمة بشكل جيد.

وكذلك للتخلص من النفايات والمبعثرات الناجمة عن التنزه بطرق سليمة، وعدم التعدي على الحياة الفطرية بالموقع، والحد من الآثار السلبية لإشعال النار لأغراض الطبخ الخلوي، واحترام مشاعر سكان المنطقة والزوار على حد سواء.