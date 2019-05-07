البحرين تنفي ما نشر عن فحوى اتصال رئيس الوزراء وأمير قطر: لا يمت للواقع بصلة

قال وزير شؤون مجلس الوزراء في البحرين، محمد بن إبراهيم المطوع، إن «الاتصال الذي جرى بين رئيس الوزراء وأمير دولة قطر لا يمثل الموقف الرسمي لمملكة البحرين».

ونفى المطوع، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن فحوى الاتصال الذي جرى بين رئيس الوزراء البحريني وأمير دولة قطر، وما ادعته بشأن ما أدلى به من تصريحات، مؤكدًا أنها «لا تمت للواقع بصلة».

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وقال المطوع إنه أدلى بتصريحه إلى وكالة أنباء البحرين، الليلة الماضية توضيحًا للموقف الرسمي لمملكة البحرين والتزاماتها الكاملة مع شقيقاتها السعودية والإمارات ومصر حول تنفيذ قطر ما التزمت به في 2013 و2014، وحتى لا يتم تأويل أو تفسير ما جرى بعيدًا عن الواقع .

ونفى المطوع أن يكون تواصل مع هذه المواقع كما روجت له، وقامت بتفسير التصريحات التي أدلى بها، بما لا يتفق ولا يستقيم مع ما جرى حقيقة.

وكان وزير شؤون مجلس الوزراء قال إن «الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء وأمير قطر لن يؤثر على التزام البحرين مع السعودية والإمارات ومصر حول تنفيذ دولة قطر بما التزمت به في اتفاقية 2013 و2014 وما تبعها من مطالب عادلة».