إغلاق 32 مبنى مخالفا للشقق الفندقية في الخبر

أغلقت إدارة رخص البناء في بلدية محافظة الخبر 32 مبنى مخالفا للشقق الفندقية دون تصريح. وقال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي، إن «إدارة رخص البناء ضبطت 32 مبنى مخالفا دون ترخيص، حيث تم توجيه عدة إنذارات لتصحيح أوضاعها واستكمال الإجراءات اللازمة لاستخراج التصاريح عدة مرات دون استجابة، مما استدعى البلدية لإغلاق الشقق واتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها». وأضاف أن «البلدية منحت المنشآت المخالفة عددا من الفرص لتصحيح أوضاعها، إلا أن بعض مشغلي هذه المنشآت لم يتجاوبوا مع متطلبات واشتراطات البلدية والجهات المعنية الأخرى، واتضح إصرارهم على مزاولة النشاط دون الأخذ في الاعتبار بمتطلبات التشغيل النظامية، وبالتالي اضطرت البلدية إلى إغلاق هذه المنشآت وفرض غرامات على المخالفين»، مؤكدا أن بلدية الخبر جادة في مواصلة الرقابة والمتابعة على قطاع الشقق الفندقية للتأكد من تقيدها بالاشتراطات اللازمة.



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