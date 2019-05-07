السعودية اليوم / وكالة شؤون المسجد النبوي تكثف أعمالها في تبخير المسجد النبوي وتطييب زواره خلال شهر رمضان



المدينة المنورة 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة ممثلة بإدارة العلاقات العامة وإدارة شؤون الزيارة، وبالتنسيق مع وحدة الطيب والبخور بالوكالة أعمالها اليومية لخدمة المسجد النبوي وزائريه، وذلك بتبخير وتطييب زائري المسجد النبوي الشريف على فترات محددة في شهر رمضان المبارك.

ويقوم منسوبي الوكالة يوميًا بتبخير المسجد النبوي قبل صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء، وبعد الخمس التسليمات الأولى من صلاة التراويح, حيث يبلغ عدد المباخر 14 مبخرة, كما يتم تطييب زائري المسجد النبوي من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء بعدد 8 تولات في اليوم الواحد ما بين دهن عود ومسك وورد.

//انتهى//

22:20ت م

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