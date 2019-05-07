السعودية اليوم / محافظ حفر الباطن يستقبل رئيس مركز ألفة للتنمية الأسرية



حفر الباطن 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس رئيس مركز ألفة الأسري فهد سعد الدوسري وأعضاء المركز.

واطلع سموه على تقرير مفصل عن إنجازات المركز في مختلف المجالات الوقائية والعلاجية.

وأشاد سموه بجهود العاملين في المركز وما يقومون به من برامج وأنشطة.

// انتهى //

22:20ت م

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