

بيروت 02 رمضان 1440هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

تلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تبرعًا بمبلغ 11,5 مليون دولار من النرويج دعماً للاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وأكدت وكالة الأونروا في بيان لها اليوم في بيروت أن التبرع النرويجي جاء استجابة لندائها الطارئ للأزمة الإقليميّة في سوريا، مضيفًا أن إجمالي التبرعات النرويجية لوكالة الأونروا حتى العام 2019 بلغت ما مجموعه 26,2 مليون دولار.

وأشار البيان إلى أن الأونروا تعاني من عجز مالي كبير بسبب الطلبات المتزايدة على خدماتها نتيجة زيادة عدد اللاجئين الفلسطينيين، كاشفاً عن أن تمويل الأونروا يتم بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية.

ودعت الأونروا في بيانها الدول الأعضاء للعمل بشكل جماعي وبذل الجهود الممكنة لتمويل موازنة الوكالة بالكامل، مبيناً أن الأونروا تحتاج إلى مبلغ 277 مليون دولار من أجل استجابتها الإنسانية للأزمة السورية، وهذا المبلغ يشمل الدعم لحوالي 560,000 لاجئ من فلسطين متضررين جراء الأزمة، بمن فيهم 438,000 لاجئ من فلسطين لا يزالون في سوريا، وتغطي المناشدة الطارئة لسوريا المعونة الغذائية الطارئة والخدمات التعليمية والصحية للاجئين الفلسطينيين.

// انتهى //

22:00ت م

0186





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأونروا تتلقى تبرعًا ماليًا من النرويج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.