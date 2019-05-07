انت الان تتابع تفاصيل خبر "النقد الدولي" يحذر البحرين من نسب غير مسبوقة للدين العام والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 7 مايو 2019 09:51 مساءً - أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعه ارتفاع الدين العام في البحرين إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط، مقابل 93% في نهاية 2018، دون أن يذكر قيمته.

ودعا الصندوق في بيانه سلطات البحرين إلى بذل جهود إضافية في مجال المالية العامة والإصلاحات الهيكلية، وتشجيع النمو الاحتوائي والمستدام، بقيادة القطاع الخاص، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

وحث "النقد الدولي" في ختام مشاورات المادة الرابعة، البحرين على اتخاذ مزيد من إجراءات الضبط المالي، ومن ذلك استحداث ضرائب مباشرة، وتخفيض الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، والإلغاء التدريجي للدعم غير الموجه، مع حماية الفئات الضعيفة.

كما شدد على الحاجة إلى إعادة بناء الاحتياطات الدولية وسط الضغوط الواقعة على القطاع الخارجي، مؤكداً "ضرورة معالجة الثغرات المتبقية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأشار الصندوق إلى ضرورة "وضع خطة أنشط للخصخصة، وقانون شامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل توفير حافز أكبر لاستثمارات القطاع الخاص".

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.

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هذا وبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في البحرين 38.3 مليار دولار في 2018، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 39 مليار دولار في 2019، و40.7 مليار دولار في 2020، وفق صندوق النقد.

ونهاية فبراير الماضي، أقرت البحرين الموازنة العامة للدولة بعجز كلي بلغ 708 ملايين دينار (1.878 مليار دولار) في السنة المالية 2019، وخفضٍ يصل إلى 613 مليون دينار (1.630 مليار دولار) في 2020.

وانخفض العجز الكلي بميزانية البحرين بنسبة 35% إلى 874 مليون دينار (2.3 مليار دولار) في 2018، مقابل 1.3 مليار دينار (3.4 مليارات دولار) في 2017.

وفي 4 أكتوبر 2018 وقعت البحرين اتفاقية تحصل بموجبها على دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار، من السعودية والإمارات والكويت.

وتعد البحرين الأقل إنتاجاً من حيث الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

وتراجع نمو اقتصاد البحرين إلى 1.8% في 2018، بسبب انخفاض إنتاج النفط وتباطؤ النشاط في قطاعات التجزئة والضيافة والخدمات المالية، مقابل 3.8% في 2017.

ويتوقع الصندوق استقرار نمو المملكة عند 1.8% في 2019، وأن يرتفع إلى 2.1% في 2020.