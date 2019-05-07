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2019-05-07 صورة مُشرفة لرجال أمن المسجد النبوي في التعامل الإنساني متابعات الخليج 365 - واس Advertisements تكتظ جنبات وساحات المسجد النبوي الشريف في هذه الأيام والليالي المباركة بالمصلين والزوّار من مختلف أرجاء المعمورة, تتنوع لهجاتهم وأشكالهم, ولكن تتوحد قلوبهم وألسنتهم في دعاءٍ ورجاءٍ وخشوعٍ للمولى عز وجل.

وفي زحام هذه الجموع, يبرز الدور الإنساني والأخلاقي لرجال الأمن وفق المنهج القويم, تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله- في تقديم كل الخدمات وبذل كل الجهود للتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين.

عدسة “واس” التقطت العديد من هذه الصور المُشرقة, التي تعكس الأعمال الجليلة التي يقوم بها رجال الأمن في المسجد النبوي الشريف.









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