إيداع الدفعة 18 من دعم حساب المواطن الخميس المقبل أم الأحد؟

2019-05-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردّ حساب متابعات الخليج 365 على العديد من الاستفسارات بشأن موعد إيداع الدفعة 18 من الدعم، وهل سيتم صرفها للمستفيدين يوم الخميس المقبل الموافق 9 مايو أو يوم الأحد 12 مايو؟

وأكّد حساب متابعات الخليج 365 أنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم إيداع الدفعة الثامنة عشر يوم الخميس بتاريخ 9 مايو.

كما حدّد برنامج حساب متابعات الخليج 365 آخر موعد للتسجيل في دورة الدفع الـ19، والتي سيتم إيداعها في شهر يونيو المقبل، وحث على التسجيل للاستفادة من الدفعة القادمة عبر الرابط التالي: (هنا).

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وشدّد حساب متابعات الخليج 365 أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح الكامل عن الدخل الخاص بكل أفراد الأسرة بما فيه راتب الزوجة.

ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على البيانات التي يقدمها المستفيد عند التسجيل لكن يتم مطابقتها مع السجلات الرسمية وفي حال الاختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

وفي بعض الحالات تكون الأسرة مُؤهلة لكن لا يتم صرف الدعم لها، ويكون السبب في ذلك أن حد الدخل الذي تتحصل عليه الأسرة أعلى من حد الدخل الذي يسمح به بالنسبة للمستفيدين من الدعم.

ويُشدد حساب متابعات الخليج 365 على ضرورة الإفصاح عن كل أنواع الدخل بما فيها دخل حافز أو ساند أو غيرها من البرامج إضافة إلى الدخل الناتج عن السجلات التجارية وغيرها.

يُذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.