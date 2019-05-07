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عائض القرني : ثلاثة مواسم غالية للمغفرة والرضوان يجب استغلالها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكّد الشيخ الدكتور عائض القرني أن هناك ثلاثة مواسم غالية يجب استغلالها للمغفرة والرضوان، يمحو الله فيها الذنوب، إذا اجتنبت الكبائر، فهي كفّارات ومُطهرات.
وأضاف عائض القرني أن: عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يقول: “الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مُكفّرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر” رواه مُسلم.
وتابع عائض القرني: إذا جاء رمضان تهيّأت جنة الرحمن للطائعين، وإذا جاء رمضان أغلقت أبواب النار ليتوب العُصاة، وإذا جاء رمضان صُفدت مردة الشياطين، فلا يغوون عباد الله، واصدقوا مع الله، وأقبِلوا عليه، وصحِّحوا نيّاتكم وأبشروا بالخير، لأنكم تتعاملون مع أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين.
وأردف عائض القرني في سياق متصل: قبل إفطارك من صومك ارفع يديك وادعُ ربك دعاء المسكين المنكسر البائس المذنب المعترف، وأبشر بفضل الله فلن يردّك خائباً، اللهم أعتق رقابنا من النار، قبل أن تغرب شمس هذا النهار، وصلِّ وسلم على النبي المُختار، يا عزيز يا غفّار.
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