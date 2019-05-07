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2019-05-07 مقتل 5 عناصر حوثية باستهداف مدفعي للجيش اليمني متابعات الخليج 365 - واس استهدفت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية تحركًا قتالياً لميليشياً الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني اليمني أعطبت آلية (طقم عسكري) للميليشيا باستهدافه بقذيفة هاون قرب موقع الإريل بمديرية الزاهر.

وأسفر الاستهداف عن مصرع خمسة عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وجرح آخرين، كانوا على متن الطقم.









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