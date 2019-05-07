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فيديو وصور.. تأخر الرحلات بمطار أبها وتكدس الركاب لساعات
متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- أبها
تذمّر عدد كبير من المسافرين عبر مطار أبها الدولي من تأخر رحلاتهم على طيران الخطوط السعودية وتساءل بعض المسافرين عن سبب تأخر الرحلات غير المبرر والذي أصبح يتكرر بشكل شبه يومي لأسباب مجهولة لم توضحها هيئة الطيران ولا الخطوط السعودية.
” متابعات الخليج 365” رصدت تزاحم المسافرين في صالات المطار وعلى ممرات الدخول، وتحدث المسافر سعيد الشهراني عن معاناته في مطار أبها من تأخر الرحلات حيث كان موعد إقلاع رحلته في تمام الساعة التاسعة من مساء الأمس، ولكن لأسباب غير معروفة تم تأخير رحلته حتى الساعة الثانية فجر اليوم.
وناشد الشهراني أمير منطقة عسير بإيجاد حل لما يحدث في مطار أبها من تأخر في الرحلات والذي قد يؤثر على المنطقة سياحياً لعزوف السياح عن مدينة أبها بسبب الإشكاليات في تأخر الرحلات.
ومن خلال تجول “متابعات الخليج 365” لوحظ أن جميع الصالات تعج بغبار الأسمنت نتيجة تكسير وإنشاء مباني داخل الصالة دون عمل حواجز بلاستيكية تعزل الغبار من انتشاره في صالات المطار.
وتضرر صحة المسافرين من استنشاق الغبار لفترة طويلة بسبب تأخر الرحلات عليهم، ولم يتم تقديم أي خدمة لهم من قبل الخطوط التي خالفت أنظمة المادة ٢٢من نظام هيئة الطيران المدني.
وناشد المسافرون الجهات المسؤولة بحل هذه المشكلة المتفاقمة في تأخير الرحلات بمطار أبها الدولي وإنصافهم لما لحقهم من تضرر في تعطيل لمصالحهم.
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