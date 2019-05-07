غياب الإمام يمنع صلاة التراويح بجامع حي اليرموك في حفر الباطن

2019-05-07

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تذمر عدد من سكان حي اليرموك جنوب حفر الباطن من عدم إقامة صلاة التراويح في الجامع الوحيد الذي تقام فيه صلاة الجمعة والعيد، ويعود السبب لعدم وجود إمام لصلاة التراويح.

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وقال عبدالله المطيري أحد سكان الحي: نضطر للذهاب إلى جوامع بعيدة من أجل الصلاة، واستغرب من عدم تكثيف إدارة المساجد بالمحافظة جولاتها الرقابية على الجوامع وإيجاد إمام للجامع.

وأضاف وليد العازمي: الجامع يتسع لأكثر من ألف مصلٍّ، وتقام به صلاة الجمعة وكذلك صلاة العيد من كل عام، وتفاجأنا هذا العام بعدم وجود إمام ليؤمنا في صلاة التراويح.

وقال عياد الشمري: الجامع بحاجة إلى تغيير للسجاد، وكذلك بحاجة إلى صيانة دورات المياه ويفتقد الجامع للإنارة.