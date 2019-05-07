- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم غياب الإمام يمنع صلاة التراويح بجامع حي اليرموك في حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
غياب الإمام يمنع صلاة التراويح بجامع حي اليرموك في حفر الباطن
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
تذمر عدد من سكان حي اليرموك جنوب حفر الباطن من عدم إقامة صلاة التراويح في الجامع الوحيد الذي تقام فيه صلاة الجمعة والعيد، ويعود السبب لعدم وجود إمام لصلاة التراويح.
وقال عبدالله المطيري أحد سكان الحي: نضطر للذهاب إلى جوامع بعيدة من أجل الصلاة، واستغرب من عدم تكثيف إدارة المساجد بالمحافظة جولاتها الرقابية على الجوامع وإيجاد إمام للجامع.
وأضاف وليد العازمي: الجامع يتسع لأكثر من ألف مصلٍّ، وتقام به صلاة الجمعة وكذلك صلاة العيد من كل عام، وتفاجأنا هذا العام بعدم وجود إمام ليؤمنا في صلاة التراويح.
وقال عياد الشمري: الجامع بحاجة إلى تغيير للسجاد، وكذلك بحاجة إلى صيانة دورات المياه ويفتقد الجامع للإنارة.
كانت هذه تفاصيل خبر غياب الإمام يمنع صلاة التراويح بجامع حي اليرموك في حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.