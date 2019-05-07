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دعوي الأطاولة ينفذ إفطار صائم لأكثر من 1200 صائم هذا العام
متابعات الخليج 365- محمدالمقصّي- الباحة
يقيم مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأطاولة مشروع إفطار صائم سنويًا منذ اعتماده وتأسيسه، حيث ينفذ هذا العام وجبات إفطار الصائمين لأكثر من 1200 صائم موزعة على 16 موقعًا، ومن ضمنها مشروع الوجبات الجافة في تقاطع الأطاولة – المندق.
ويتم توزيع وجبات الإفطار على المسافرين إلى مكة المكرمة والعائدين منها، وذلك بمشاركة أمنية من مرور المحافظة ومن الشرطة، ويشارك سنويًا أيضًا في توزيع الوجبات محافظ القرى خالد العبيلان ومدير مرور الباحة ومدير شرطة القرى، ومدير وحدة مرور القرى.
وأوضح سعيد بن يحيى الهرش في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أن كل ذلك بفضل الله ثم دعم المشاركين والمساهمين لهذه البرامج الدعوية التي تعكس نبل وأخلاق وكرم وسخاء أهل المملكة، موضحًا أن المشروع يلقى الدعم والرعاية من ولاة الأمر.
وتابع الهرش أن هناك تجاوبًا كبيرًا من جميع المستهدفين والشكر والدعاء بظهر الغيب حيث يتم توزيع الوجبات قبيل أذان المغرب بربع ساعة تقريبًا، مضيفًا أن الوجبة الجافة الواحدة تحتوي على كوب من الماء وتمر ووجبة فطيرة وعصير ومعمول، ويستفيد منها المسافرون القاصدون مكة المكرمة للعمرة، ومرتادو خط الجنوب بشكل عام.
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