مدني جازان يكشف تفاصيل خطة الإشراف الوقائي لشهر رمضان

2019-05-07

متابعات الخليج 365 - علي مدخلي - جازان

بدأت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تنفيذ خطة السلامة والتوعية الشاملة لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر وفصل الصيف للعام الحالي 1440 هـ.

وأوضح مدير الإدارة العامة للسلامة بالمديرية العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن خطة الإشراف الوقائي خطة السلامة الشاملة تضمنت عددًا من المراحل دخلت حيز التنفيذ قبل بداية شهر رمضان المبارك، وذلك بتسيير دوريات الإشراف الوقائي على جميع المواقع والمنشآت المستهدفة في الخطة في الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك وفصل الصيف خاصةً في المواقع التي تشهد كثافة سكانية عن طريق قيام ضباط السلامة ومفتشي الإشراف الوقائي بهدف التأكد من توفر جميع متطلبات السلامة وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق وسلامة مسالك الهروب والطوارئ مع التأكيد على المنشآت بتدريب العاملين فيها على كيفية التعامل مع أي أخطار وحوادث حريق عند وقوعها إلي حين وصول فرق الدفاع المدني للموقع.

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وأضاف أن الخطة شملت كذلك الجانب التوعوي الهادف لتعزيز الوعي الوقائي لجميع الزائرين والعاملين في جميع المواقع المستهدفة بالخطة وذلك بتعريفهم بأنواع المخاطر المحتملة المحيطة بهم وكيفية التعامل مع أي حالة طارئة أو حادث حريق، إلى جانب بث الرسائل التوعوية والتي تنتجها المديرية العامة للدفاع المدني عن طريق الشاشات التلفزيونية في المولات والمراكز التجارية بهدف تعزيز ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى أفراد المجتمع بمختلف شرائحه.

ودعا المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر لتجنب مخاطر الحوادث المنزلية التي تقع خلال شهر رمضان المبارك، وذلك أثناء إعداد طعام الإفطار والسحور وما يتخلل ذلك من استخدام لأدوات المطبخ وكذلك مواقد الغاز واستخدام الأجهزة الكهربائية المختلفة.