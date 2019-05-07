الان تتابع الغذاء والدواء: ضبط 4 أطنان لحوم وأسماك وزيوت ومعجنات منتهية الصلاحية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 36 دقيقة - 9:56 م, 7 مايو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت هيئة الغذاء والوداء ضبط ٤ أطنان لحوم وأسماك وزيوت ومعجنات ومخللات منتهية الصلاحية ومخزّنة بطريقة سيئة في منشآت غذائية بجازان. وأكدت استمرار ضمن الحملة الرقابية خلال شهر رمضان التي تنفذها بالتعاون مع أمانة منطقة جازان.

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