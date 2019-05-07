الان تتابع أمطار غزيرة على الطائف.. و”الوطني للعمليات الأمنية” يحذر السائقين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 46 دقيقة - 9:45 م, 7 مايو 2019 م التعليقات: 0 حذر الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، على “تويتر” من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف. وقال: “نود أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية”.

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