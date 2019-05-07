شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة يقف على جاهزية الخدمات الطبية للمعتمرين بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

تفقد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة ورئيس لجان الحج والعمرة التحضيرية الدكتور هاني جوخدار، اليوم (الثلاثاء)، المستشفيات والمراكز الصحية بمكة المكرمة؛ للوقوف على جاهزية المرافق الصحية في مكة والمنطقة المركزية بالحرم.

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وذكرت صحة مكة المكرمة أنه رافق وكيل الوزارة في جولته كلاً من مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، ومدير عام ادارة الحج والعمرة بوزارة الصحة ومساعده للصحة العامة الدكتور سري عسيري، ومساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور حاتم خوقير، ومساعد المدير العام للشئون الهندسية والمشاريع المهندس خالد الثبيتي، ومدير ادارة التواصل والعلاقات والتوعية حمد العتيبي

وبينت «صحة مكة» أن الجولة شملت زيارة لمستشفى النور التخصصي وكان في استقبالهم مدير المستشفى الدكتور فواز الجهني، حيث تجولوا في أقسام الطوارئ وغرف العزل وأقسام العناية المركزة، واطلعوا على المشاريع التطويرية والتحسينية، ومن ثم انتقلوا إلى مستشفى أجياد للطوارئ حيث استقبلهم مدير المستشفى الدكتور تركي السليماني، وزاروا أقسام العناية المركزة، وأقسام الطوارئ والفرز البصري ومن ثم زاروا المراكز الصحية المتواجدة بالحرم المكي الشريف.

وأضافت أنه بعد ذلك عقدوا اجتماع بمكتب المدير العام بالمديرية لمناقشة سير العمل وفق الخطة الموضوعة لخدمة المرضى والمراجعين من أهالي مكة المكرمة والمعتمرين والزوار في شهر رمضان المبارك.