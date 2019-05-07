وكالة شؤون المسجد النبوي تنهي أعمال تجديد سجاد ممر باب السلام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بقسم السجاد, أعمال تجديد السجاد في ممر باب السلام بالمسجد النبوي .

وقامت الوكالة بتجديد سجاد الممر المؤدي للسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم ـ ، امتداداً من باب السلام حتى باب البقيع بالمسجد النبوي، بما يقارب 250 سجادة فاخرة وذات جودة عالية.

وأوضح مدير قسم السجاد بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بندر الحسيني أن تغيير السجاد وفق آلية مجدولة تعتمد على أوقات ومواسم العمرة وشهر رمضان المبارك وموسم الحج، وذلك بتجديد سجاد المسجد النبوي وكامل أجزاءه وأقسامه، كما يمكن غسيل السجاد الحديث بمغسلة سجاد المسجد النبوي المخصصة لذلك عند الحاجة، لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمسجد النبوي وزائريه، وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.